【武漢肺炎】鍾南山︰工作場所最高危傳播區是升降機 (19:40)

鍾南山表示，普通的外科口罩不能制止冠狀病毒進入，因為它的顆粒很小，但戴口罩是有用的，因為口罩可防止飛沫傳染，而冠狀病毒主要是附在飛沫上，它不會自己飛來飛去，因此戴口罩是合適措施。他呼籲民眾在工作場合、出外都戴口罩，盡量減少傳染的風險。

第1高危區︰升降機

建議︰

．搭升降機一定要戴口罩

．頻繁為升降機消毒，特別是按鈕

第2高危區︰餐廳／飯堂

建議︰

．吃飯前最後一刻才脫口罩

．避免面對面就餐，避免用膳時說話

．避免集體用膳

第3高危區︰辦公室

建議︰

．須佩戴口罩

．談話時保持適度距離

．保持良好通風

．門把手、滑鼠、文具、桌面應以酒精消毒

鍾南山呼籲民眾勤洗手

．抵達辦公室後第一時間洗手

．吃東西前先洗手

．到過升降機、飯堂等高危區後洗手

．外出回來時馬上洗手

．當需要接觸自己面部，特別是鼻孔與眼睛前，先洗手

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