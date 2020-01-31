【武漢肺炎】鍾南山︰工作場所最高危傳播區是升降機 (19:40)

內地冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心主任、高級別專家組組長鍾南山日前接受傳媒訪問時，呼籲民眾減少外出，稱如必須上班工作，須做好個人防護措施。他表示，在工作場所，以升降機為傳播病毒的最高危區域，其次為餐廳或飯堂，然後是辦公室，並提出多項建議。
鍾南山表示，普通的外科口罩不能制止冠狀病毒進入，因為它的顆粒很小，但戴口罩是有用的，因為口罩可防止飛沫傳染，而冠狀病毒主要是附在飛沫上，它不會自己飛來飛去，因此戴口罩是合適措施。他呼籲民眾在工作場合、出外都戴口罩，盡量減少傳染的風險。
第1高危區︰升降機
建議︰
．搭升降機一定要戴口罩
．頻繁為升降機消毒，特別是按鈕
第2高危區︰餐廳／飯堂
建議︰
．吃飯前最後一刻才脫口罩
．避免面對面就餐，避免用膳時說話
．避免集體用膳
第3高危區︰辦公室
建議︰
．須佩戴口罩
．談話時保持適度距離
．保持良好通風
．門把手、滑鼠、文具、桌面應以酒精消毒
鍾南山呼籲民眾勤洗手
．抵達辦公室後第一時間洗手
．吃東西前先洗手
．到過升降機、飯堂等高危區後洗手
．外出回來時馬上洗手
．當需要接觸自己面部，特別是鼻孔與眼睛前，先洗手
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