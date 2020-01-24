【武漢肺炎】回應「人傳人上月開始」論文　疾控中心：屬回顧分析　論文撰寫前已公布病例 (15:01)

國際頂尖期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）前日（29日）發表一篇關於新型冠狀病毒肺炎的最新論文顯示，上月中旬中國一些密切接觸者之間已出現人傳人。中國疾病預防控制中心今日（31日）回應稱，有關論文是根據截至1月23日上報的425宗確診病例（包括15名醫護人員）所做的回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已向社會公布；「去年12月已有人傳人」這觀點，也是基於上述病例流行病學調查資料所做的回顧性推論。
國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心主任高福，是上述論文的共同作者，他回應內地媒體第一財經的查詢時亦稱，該論文是一篇回顧分析，「上月中旬還不知道是什麼病，病原不清，都是調查400多例流行病學的推論」。高福也表示，回顧性調查正是疾控中心職責之一，找到元兇、回顧性調查、指導未來防控，強調防控一直沒有停。
該論文指出，新型冠狀病毒上月中旬已發生人傳人，內地本月1日至11日期間已有7名醫護受感染，惟衛健委本月11日通報稱，當時未有發現醫護感染，未發現明確人傳人證據。
（新京報/人民日報/第一財經）
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