【武漢肺炎】回應「人傳人上月開始」論文　疾控中心：屬回顧分析　論文撰寫前已公布病例 (15:01)

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心主任高福，是上述論文的共同作者，他回應內地媒體第一財經的查詢時亦稱，該論文是一篇回顧分析，「上月中旬還不知道是什麼病，病原不清，都是調查400多例流行病學的推論」。高福也表示，回顧性調查正是疾控中心職責之一，找到元兇、回顧性調查、指導未來防控，強調防控一直沒有停。

該論文指出，新型冠狀病毒上月中旬已發生人傳人，內地本月1日至11日期間已有7名醫護受感染，惟衛健委本月11日通報稱，當時未有發現醫護感染，未發現明確人傳人證據。

（新京報/人民日報/第一財經）

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