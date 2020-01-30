【武漢肺炎】衛健委專家：寵物若接觸疫情也需監控　康復者難再感染 (17:25)

香港愛護動物協會表示，作為一個良好習慣，與寵物接觸後應徹底清潔雙手。愛協呼籲，飼養寵物是一生承諾，勿誤信傳言而遺棄寵物。

【13:25】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全國已確診逾7700宗，惹來民眾憂慮。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟周三（29日）接受傳媒訪問時表示，若寵物在外接觸到疫情和病人，也需要對寵物進行監控。

對於人會否傳染身邊的寵物，又或寵物會否再傳染給別人？李蘭娟指出，新型冠狀病毒是在哺乳動物之間傳播，所以對哺乳動物需要加以防備，「主人要對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到疫情，接觸到病人，那寵物也需要監控起來」。之後內地網民紛紛留言，擔心疫情會引發棄養寵物及流浪動物撲殺潮，呼籲寵物主人做好防範措施，不要帶寵物外出。

李蘭娟又表示，新型冠狀病毒肺炎患者康復後會有抗體，一般情况下不太會再次感染。

（中新社/中央社）

武漢肺炎 相關報道：

西藏確診首宗病例 內地累計7711宗病例170人死

芬蘭確診首宗病例 法國增至5宗