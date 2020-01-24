【武漢肺炎】西藏確診首宗　內地累計7711宗病例170人死 (08:30)

截至今日凌晨，國家衛健委收到31個省區市及新疆生產建設兵團報告，累計確診病例共7711宗，現有重症病例1370宗，死亡人數增至170人，累計124人治癒出院，共有12,167宗疑似病例。目前累計追蹤到的密切接觸者88,693人，共有81,947人正在接受醫學觀察。

【07:49】內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，湖北省衛健委公布，昨日（29日）至今日（30日）凌晨，新增1032宗病例，其中武漢市356宗、孝感市125宗、宜昌市54宗等，全省新增死亡37宗。

截至今日凌晨，湖北省累計感染新型冠狀病毒的肺炎病例4586宗，其中武漢市2261宗，佔近五成；全省162人死亡，有90人已治癒出院，目前仍有4334人在醫院接受治療，而累計追蹤的密切接觸者共28,780人，尚有26,632人正接受醫學觀察。

（國家衛健委/湖北省衛健委）

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