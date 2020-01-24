【武漢肺炎】內地確診數字已超SARS　疾控中心副主任：非每個場所要戴口罩 (18:07)

國家衛健委今早（29日）公布，目前31個省區市累計的新型冠狀病毒肺炎病例有5974宗。內地媒體稱，今次疫情由2019年12月30日首次公布疫情起計，短短一個月內便有此確診數字，且已超出2003年SARS疫情的內地確診數字5327宗。
國家衛健委今午舉行新聞發布會，中國疾控中心副主任馮子健回應有關「全民戴口罩」的問題，稱一般市民如前往公共場所或人口密集的場所，便應佩戴口罩；若是一個人獨處，沒與其他人有密集接觸時，可以不戴口罩；一般市民不必在每個場所、每個情形都戴口罩，普通人的口罩不必隨時換。但他同時稱，若出現發燒等呼吸道徵狀，不管是居家或是前往醫院就診的路上，都應佩戴口罩。
馮子健又表示，目前確實發現了一些兒童和嬰幼兒病例，但這些病例的臨牀徵狀、病情都比較輕，嚴重的主要是中老年人。他指出，中老年人而且有慢性疾病的，出現重症或死亡的風險相對較高。
另外，中國疾病預防控制中心、流行病學首席科學家曾光接受央視訪問時表示，新型冠狀病毒感染肺炎很「狡猾」，傳播速度快，如病情輕微，徵狀與感冒差不多。
他又稱，SARS重症較多，且有「超級傳播者」，很多醫護人員受感染；而新型冠狀病毒肺炎從輕微到重症都有，目前也沒有出現「超級傳播者」，醫護受感染者較少。曾光稱，雖然比起SARS，新病毒防控難度大，潛伏期內也有傳染性，但整體病情比SARS輕。