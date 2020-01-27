【武漢肺炎】內地口罩被抬價　台灣限制口罩出境　旅客最多帶5盒 (17:57)

在北京，豐台區市場監管局上周四（23日）根據舉報到區內一間藥房調查，發現該店將進口價為200元（人民幣，下同）一盒的N95口罩（10個裝），大幅提高價格至850元一盒。該店涉嫌哄抬價格，豐台區市場監管局對此立案調查，將作出行政處罰。

在黑龍江哈爾濱，執法人員發現當地一間藥房沒有N95口罩銷售，卻有5張N95口罩銷售單據，其後發現該店售賣的所謂「N95口罩」，實際上是普通勞保防塵口罩，該店被罰款5萬元，公安機關亦介入調查。

另外，有網民稱部分淘寶網店的口罩涉不實宣傳、價格不穩，淘寶稱已逐一檢查，相關商品全部下架，將協助消費者退款。

台灣方面，財政部關務署表示，為確保當地口罩供應，1月24日至2月23日期間，限制「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及「其他紡織材料製口罩」出口；旅客離境只可隨身攜帶合理數量的自用口罩，而海關有共識「合理數量」為不多於5盒。

（央視新聞/新浪財經/中央社）

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