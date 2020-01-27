【武漢肺炎】湖北公安暫停受理往來港澳台通行證及簽注申請 (19:15)

【19:15】國家移民管理局表示，為有效防控疫情，部分地區和口岸已調整中國公民出入境管理措施。湖北省公安機關出入境管理部門暫停受理普通護照和往來港澳通行證、往來台灣通行證以及往來港澳台簽注申請，對於因緊急事由需出境的，將受理審批；對持有往來港澳台簽注、受疫情影響未能在簽注有效期內入境港澳台地區的，將在疫情解除後，免費重新辦理。國家移民管理局亦稱，武漢天河機場口岸、武漢漢口河港口岸已經連續4日無旅客出境。
【14:49】國家衛健委今（27日）舉行新聞發布會，稱為加強社區防控，會管控追蹤流動人員、加強密切接觸者管理，當中重點是追蹤來自武漢的民眾，要求他們進行居家醫學觀察14天，以監測健康狀況。若發現異常須及時報告及採取相應防控措施。國家衛健委又要求各地發公告，提醒轄區內來自武漢的人主動接受居家醫學觀察14天等防控措施。
中國疾控中心傳染病處呼吸道傳染病室主任馮錄召在會上稱，近距離的飛沫傳播是新型冠狀病毒主要傳播途徑，減少民眾出行和聚集是最重要的阻斷措施。他表示，延長內地春節假期是為了鼓勵民眾留在家中，呼籲民眾減少出行和到人群聚集的地方，減少傳染風險。
被問到如何解決醫院人手不足問題，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華稱，國家衛健委已有部署，要求各地黨委政府切實了解醫療狀況，對有需要的醫療機構進行點對點、機構對機構、人對人的幫助。