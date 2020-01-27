【武漢肺炎】湖北公安暫停受理往來港澳台通行證及簽注申請 (19:15)

【14:49】國家衛健委今（27日）舉行新聞發布會，稱為加強社區防控，會管控追蹤流動人員、加強密切接觸者管理，當中重點是追蹤來自武漢的民眾，要求他們進行居家醫學觀察14天，以監測健康狀況。若發現異常須及時報告及採取相應防控措施。國家衛健委又要求各地發公告，提醒轄區內來自武漢的人主動接受居家醫學觀察14天等防控措施。

中國疾控中心傳染病處呼吸道傳染病室主任馮錄召在會上稱，近距離的飛沫傳播是新型冠狀病毒主要傳播途徑，減少民眾出行和聚集是最重要的阻斷措施。他表示，延長內地春節假期是為了鼓勵民眾留在家中，呼籲民眾減少出行和到人群聚集的地方，減少傳染風險。

被問到如何解決醫院人手不足問題，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華稱，國家衛健委已有部署，要求各地黨委政府切實了解醫療狀況，對有需要的醫療機構進行點對點、機構對機構、人對人的幫助。

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