【武漢肺炎】廣東省規定在公共場所須佩戴口罩　違者依法處理 (16:32)

相關報道：粵最高級別防疫 湖北抵埗促自查 央視春晚大灣區分會場改錄製 故宮關門

通告指出，各公共場所經營者、管理者應要求進入其場所的人佩戴口罩後，方可進入其經營的公共場所，並在入口處設置清晰的佩戴口罩提示，對未佩戴口罩進入場所者，予以勸阻；對不聽勸阻的人依據法例規定向相關主管部門報告，並交由其依法處理。

此外，凡阻礙突發事件應急處理工作人員執行職務者，會觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》，構成違反治安管理行為，將依法處罰，若構成犯罪，將依法追究刑責。

實施範圍如下：

（一）賓館（酒店）、旅店、招待所、飯館、咖啡館、酒吧、茶座；

（二）公共浴室、理髮店、美容店；

（三）影劇院、卡拉OK廳、錄像廳（室）、遊藝廳（室）、舞廳、音樂廳；

（四）體育場（館）、游泳場（館）、公園，景區、宗教場所、商業街、步行街；

（五）商場（店）、書店；

（六）候診室、候車（機、船）室、高速公路服務區、公共交通工具（含網約車、的士）；

（七）展覽館、博物館、美術館、圖書館；

（八）其他人群聚集的公共場所。

武漢肺炎 相關報道：

汕頭取消「封城」 消毒後車船正常進入

美國安排專機撤走武漢總領館員工 韓國擬包機撤僑

澳門新增3宗確診病例 其中一女子經港澳碼頭入境