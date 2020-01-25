【武漢肺炎】武漢醫護保護物資不足　防護衣被迫反覆穿著恐致交叉感染 (17:40)

澎湃新聞報道，武漢市一家醫院的N95口罩、防護衣、護目鏡每日要消耗各1000件，但目前存量僅夠用兩天，若未有物資補給，估計下周一（27日）後醫護人員只能在無保護的狀態下工作。

武漢市肺科醫院呼吸科主任、醫療組組長杜榮輝表示，醫護用防護衣屬一次過使用，一般每隔4小時換一次。急診醫生李芸表示，醫院只發給她三套防護衣，她一天只能用一套，反覆穿著，何時有新防護衣仍是未知數。李芸說，完全不知道防護衣是否還有作用，「可能只是心理安慰」。

醫院發公告募集物資 工信部：已急調物資及採購

湖北省近日有至少8家醫院先後發公告，向社會各界徵集捐贈防護物資，包括護目鏡、N95口罩、外科口罩、防護衣、醫用帽等物資。有醫生表示，春節期間因快遞停運，供應商無法正常供貨，進貨很難，自己工作的醫院防護物資只能維持三四天。

工信部今日（25日）表示，1月23日已接獲武漢的物資需求清單，隨即通過中央醫藥儲備向武漢緊急調配各類物資，包括防護衣1.4萬件、醫用手套11萬對；並通過協調緊急採購，將為武漢提供各類口罩300萬個、防護衣10萬件、護目鏡2180副。

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