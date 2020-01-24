【武漢肺炎】武漢徵用24醫院逾萬病牀收治發燒病者　習近平主持政治局會議研防控 (20:20)

【15:46】央視新聞引述武漢市衛健委消息報道，為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，武漢市除了早期兩間定點醫院和61間發燒門診，再徵用共24間綜合醫院，參照傳染病防治機構的基本要求，臨時改造為發燒病人的收治醫院，目前收治疑似和確診病例的牀位達4000餘張，另6000餘張牀位將於本月底前提供使用。

衛健委安排1230專家支援武漢

另外，國家衛健委派出重症醫學專家加強對患者救治的臨牀指導，組建6支共1230人的醫療救治隊馳援武漢，同時召集6支後備梯隊隨時待命。上海、廣東、軍方3支醫療隊已到達武漢投入工作。而在昨晚，解放軍3支醫療隊共450人，分別從上海、重慶、西安乘坐軍用飛機抵達武漢機場，到當地肺炎病例較多的地方醫院開展救治工作。

全國已加強工作部署，包括修訂及發出病例診療、防控方案，完善每日上報制度，加強不明原因肺炎監測、發燒門診預檢分流，各地已公布發燒門診和肺炎診療定點醫療機構名單。

（央視新聞/鳳凰網）

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