【武漢肺炎】內地17死者介乎48至89歲　大部分發病兩周內離世 (23:01)

患者由出現肺炎病徵至死亡介乎6至41日，當中14個患者在發病後兩星期內死亡，大部分曾出現呼吸衰竭，需使用呼吸機輔助呼吸，有一個案需使用人工肺（ECMO）。

198確診個案中 51%未曾到海鮮市場

中國疾病預防控制中心調查後發現，截至本月19日，在198宗確診個案中，有22%患者與武漢華南海鮮市場有直接接觸，32%患者曾與出現呼吸疾病徵狀或發燒的人接觸，另有51%患者無到過華南海鮮市場或接觸過相關病人。中心認為新型冠狀病毒肺炎出現人傳人，醫護人員因而受感染，因此相信病毒在武漢出現社區傳播。

廣東省為繼湖北省之外最多確診個案的省份，共32人確診，患者年齡介乎10至81歲，當中17名患者來自6個家庭。中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，SARS患者在社區約1人傳3人，MERS則1人傳給少於1人。他估計，廣東家庭群組個案為1名患者傳給2至3人，並非病毒一代傳一代，認為暫未出現高度人傳人。

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