【武漢肺炎】武漢封城全市進入「戰時狀態」　黃岡市鄂州市亦宣布封城 (22:55)

【22:55】湖北省赤壁市宣布，周五（24日）凌晨零時起，城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營，直至另行通知。

【19:08】另一鄰近城市鄂州市的新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今表示，上午11時20分起，全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復時間另行通知；另下午4時起，鄂州市所有公交車、道路客運班線車、旅遊包車、農村客運車輛、渡口渡船暫時停運。

【18:43】日前公布至少有5名醫護確診、接壤武漢的黃岡市宣布封城，今晚午夜12時起，黃岡市區公共交通、長途客運暫停；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉；市區所有戲院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場休市。

當局並宣布，即日起在黃岡市區所有進出城道口對全部車及人檢疫及探熱，發燒者送指定醫療點進一步檢查及治療，同車密切接觸者安排到指定地點觀察；檢查入市交通工具所載的動物。

【13:45】武漢市長︰全市進入「戰時狀態」

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，武漢市長周先旺接受新華社專訪時表示，武漢全市上下已進入「戰時狀態」。

周先旺表示，武漢已採取一系列措施「內防擴散、外防輸出」，防止疫情擴散蔓延。對於離開武漢的民眾，不論是經機場、碼頭、高鐵還是自駕，出境均須測量體溫，對抵達武漢的民眾也要檢測體溫。他說，武漢本地及常住人口共1400多萬，根據預測，春運期間抵達武漢的人流約3000萬，增加疫情防控難度。

保障水、電、商品及食品等供應充足

武漢今日淩晨召開會議部署防疫工作，會議強調，武漢市已「全面進入戰時狀態，實行戰時措施」，以遏制疫情蔓延。會上決議的措施包括今早10時起全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停營運，以及暫時關閉機場、火車站離開武漢通道；以及保障居民正常生活，確保城市水、電、氣、通訊正常運作。

武漢市疫情防控指揮部表示，市內大宗商品、食品、醫療防護用品等儲備充足，供應順暢，呼籲市民不用恐慌，不必囤積，以免造成不必要的浪費。

工信部︰30多家企業停止休假 日產逾800萬個口罩

隨著新型冠狀病毒疫情擴大，醫療人員及民間對口罩需求量大增，工信部協調各省、市、自治區工信部門安排當地口罩生產企業加緊生產各類口罩，全力增加市場供應。工信部部長苗圩今日率團赴天津調研口罩、消毒除菌用品等企業的生產情況。苗圩表示，國內每天最多可生產2000多萬個口罩，目前很多企業停止休假，加班生產。現有30多家企業復產，產量達到一天800萬個以上，保障市場供應充足。

【10:40】世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，武漢為防新型冠狀病毒傳播，採取了當局認為適當的行動，形容此舉是非常有力的措施，不僅可以控制中國國內疫情爆發，還可以最大程度減少疫情在國際間蔓延。

【07:27】武漢市疫情防控指揮部表示，有關安排是為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保民眾生命安全和身體健康，恢復時間將另行通告，希望旅客理解。

（央視新聞）

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