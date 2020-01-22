加拿大控方：孟晚舟涉詐騙銀行是案件重心 (09:50)

加拿大政府代表律師認為，華為控制香港公司星通技術（Skycom）在伊朗的運營，其員工使用了華為的電子郵件帳戶及安全認證，其銀行帳戶亦由華為管理；而孟晚舟在2013年向匯豐銀行的代表表示華為再沒持有星通技術，她已從董事局辭職；但匯豐銀行2010至14年間透過美國分行為星通技術的交易，支付超過1億美元。

孟晚舟律師團隊周二（21日）在庭上表示，由於加拿大未對伊朗實施與美國一樣的制裁，因此孟被控的行為未在加拿大對銀行造成風險，不符「雙重犯罪」原則，不應被引渡。加拿大政府代表律師昨日反駁稱，辯方強調此案與制裁有關，刻意迴避孟晚舟向匯豐銀行作出虛假陳述，或對銀行造成包括聲譽受損等風險。

（法新社）

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