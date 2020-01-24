【武漢肺炎】武漢婦入院4日肺炎死　家人：院方未檢測新型冠狀病毒　施壓速火化 (15:40)

報道指出，1月12日黃先生得知65歲母親因發燒和咳嗽被送進武漢一間醫院，當時武漢已出現新型冠狀病毒肺炎個案，該醫院的工作人員穿着全副防護裝備，但院方沒有替黃母檢測該毒病，亦未將她隔離。1月14日，黃母病情惡化，並陷入昏迷，電腦掃描顯示她的肺部「已花」，翌日傍晚家人看着她離世。院方稱黃母死因是嚴重肺炎，但兩名醫生私下告訴家人，黃母可能感染新型冠狀病毒肺炎，但他們沒有提供任何有關證明文件。

醫院隨後向黃家施壓，要求立即火化黃母，家人拒絕，要求院方提供更多黃母死亡的資料。數日後家人讓步，殯儀館人員穿着防護衣，在幾個小時內取走黃母屍體、火化和下葬，連最後見面時間都沒給家人。殯儀館人員之後為他們乘坐的車消毒，並扔掉穿過的防護衣。40歲的黃先生說，母親死得沒有尊嚴，「甚至都沒被列入政府名單上」。他所說的是當局公布死於新型冠狀病毒肺炎的人數。黃先生說，母親沒有到過華南海鮮市場，且身體一向健康。

目前內地新型冠狀病毒肺炎疫情已擴散，《衛報》質疑，若中國的醫院不篩查相關病毒，那麽染病個案數目和死亡人數可能比中國當局所公布的多很多。

（衛報）

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