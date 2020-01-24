【武漢肺炎】湖北確診444宗17死　武漢下令身處公共場所須戴口罩 (22:28)

【22:28】湖北省人民政府召開新聞發布會，表示截至今日（22日）晚上8時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染病例共444宗，死亡個案17宗。另外，武漢市政府下令任何人在市內公共場所，都必須佩戴口罩，違者法辦。
【13:24】廣東省衛健委通報，截至今日凌晨，廣東省新增9宗新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，分別是廣州2宗、深圳4宗、佛山1宗、韶關2宗。其中7宗曾在湖北居住或旅遊。
目前廣東累計26宗病例，無死亡病例。深圳增至14宗確診病例，是省內最多。
【10:25】國務院新聞辦公室今早舉行新聞發布會，講述新型冠狀病毒感染肺炎的防控工作。國家衛健委副主任李斌在發布會上表示，截至今日凌晨零時，全國累計新型冠狀病毒感染肺炎的確診病例有440宗，死亡9宗。
【08:49】內地新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，央視新聞今日（22日）早上報道，截至上午7時，內地確診324宗病例，全國14省市出現確診病例。另有6宗死亡個案。
國家衛健委昨晚（21日）深夜確認，江西省首次有確診病例。兩名患者均到過武漢，現時屬重症病例，其中一人曾在武漢從事活禽交易。
武漢肺炎 相關報道：
內地320宗確診 遍四成省市 衛健委專家中招 台現首例 袁國勇警告第三波爆發