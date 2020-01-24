【武漢肺炎】湖北確診444宗17死　武漢下令身處公共場所須戴口罩 (22:28)

【13:24】廣東省衛健委通報，截至今日凌晨，廣東省新增9宗新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，分別是廣州2宗、深圳4宗、佛山1宗、韶關2宗。其中7宗曾在湖北居住或旅遊。

目前廣東累計26宗病例，無死亡病例。深圳增至14宗確診病例，是省內最多。

【10:25】國務院新聞辦公室今早舉行新聞發布會，講述新型冠狀病毒感染肺炎的防控工作。國家衛健委副主任李斌在發布會上表示，截至今日凌晨零時，全國累計新型冠狀病毒感染肺炎的確診病例有440宗，死亡9宗。

【08:49】內地新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，央視新聞今日（22日）早上報道，截至上午7時，內地確診324宗病例，全國14省市出現確診病例。另有6宗死亡個案。

國家衛健委昨晚（21日）深夜確認，江西省首次有確診病例。兩名患者均到過武漢，現時屬重症病例，其中一人曾在武漢從事活禽交易。

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