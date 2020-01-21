【武漢肺炎】鍾南山：憂出現「超級傳播者」　須防醫院成人傳人地方 (19:20)

發布會上指出，截至今日下午3時，廣東共有確診病例14宗，其中深圳9宗、珠海3宗、湛江和惠州各1宗。其中12宗有武漢居住或旅行史，另兩宗是與患者有家庭密切接觸史。

鍾南山在發布會上表示，武漢出現了一個病人感染了14個醫護人員的病例，這並非出現在傳染病醫院，而是在不是收治傳染病人的神經科，故此要關注醫護人員的防疫問題，預防醫院成為病毒人傳人的地方。

他稱，當下關鍵就是避免出現人傳人之後的「二代傳播」，他認為現時國家、廣東省一系列防疫做法都是正確、有效。他又指出，冠狀病毒的特點是通過呼吸道傳染、飛沫傳播，傳播距離不是特別遠，所以隔離病人是好的舉措。

鐘南山說，新型冠狀病毒肺炎是一種新疾病，試劑需要進一步確認。如果病人在武漢有發燒，經兩次檢查都是陽性，就是確診了。他說目前疫情局部爆發主要在武漢，一旦發現有人發燒等症狀，便會被禁止離開武漢，這樣可有效控制病情。

一同出席發布會的廣東省疾控中心副主任何劍峰就表示，春節後廣東的輸入病例應該會增加，家庭內小範圍傳播或會愈來愈多，但社區大規模爆發的風險不大。

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