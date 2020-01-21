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【武漢肺炎】世衛︰可能存在持續人傳人　周三與專家開會商討疫情 (14:50)

【14:50】世衛在Twitter表示，根據有關新型冠狀病毒疫情的最近信息，有多名醫護人員受到感染，這可以證明已出現多宗人傳人個案，現時可能存在持續人傳人的情況，目前仍需要更多分析及了解新型冠狀病毒的傳播情況等重要細節。

【13:12】世界衛生組織（WHO）周一（20日）宣布，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將召集新型冠狀病毒應急委員會專家周三（22日）在瑞士日內瓦開會，評估中國新型冠狀病毒的疫情爆發是否視為「國際關注的緊急公共衛生事件」，並跟進病毒的擴散情況，並商討應對疫情的建議。

世衛今日（21日）在官方微博表示，世衛專家組正與武漢衛生官員一同對新型冠狀病毒疫情進行考察，已會見當地負責疫情調查工作的衛生專家和官員，新型冠狀病毒的源頭以及傳播途徑等很多方面仍有待了解。武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，世衛早前於周日（19日）在Twitter稱，有證據顯示新病毒可有限度人傳人，但未有明確證據顯示病毒可持續人傳人。

（法新社/路透社/新京報/中央社）

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