【武漢肺炎】武漢增1人死　15名醫務人員確診 (09:05)

武漢市衛健委今（21日）公布多1宗死亡病例，該名89歲男死者本月13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院，19日晚上11時39分搶救無效死亡。患者患有高血壓、糖尿病及冠心病。武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒個案，另有1人為疑似個案。16名患者中，1人危重，其餘患者病情穩定，均已接受隔離治療。

另外，上海增加一宗確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者為35歲男子，他於16日在上海市一間門診就診後，被送入院接受隔離治療。

山東省衛健委公布，青島20日增加1宗疑似新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該患者病情穩定，正接受隔離治療。

國家衛健委今日凌晨在官方微信公布，根據《傳染病防治法》的相關規定，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，各級政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可依法對病人及密切接觸者採取隔離治療及醫學觀察等一系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒肺炎疫情傳播。

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