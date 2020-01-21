【武漢肺炎】武漢增至6死　黃岡市5醫護確診感染 (23:00)

【23:00】廣東省新增3宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，一男兩女病人曾到湖北，其中一人屬重症；廣東省至今累積17宗確診病例。

【22:00】湖北省黃岡市新增12宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中包括一名醫生及4名護士。另外，重慶市確認有首宗輸入病例，患者為44歲女子；該市累計有5宗確診病例。

【20:11】河南確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，病人曾在武漢工作，目前情況穩定。

上海增4宗確診 一人無到過武漢

上海新增4宗確診個案，其中3名病人曾到武漢，另一人屬確診病人的密切接觸者，4人均情況穩定。當地至今累積6宗確診個案，另有3宗疑似病例。

【18:51】天津首次確診兩人感染新型冠狀病毒肺炎，現時情況穩定，兩人均曾到武漢。

武漢市累計258宗病例

【17:59】武漢市市長周先旺接受央視專訪時表示，截至今日凌晨零時，武漢市累計新型冠狀病毒感染肺炎病例有258宗，已出院有25宗，死亡6宗。目前仍在院治療的有227宗，其中重症51宗、危重症12宗。

國家衛健委亦確認，浙江確診5宗新型冠狀病毒感染肺炎，5人均曾居於武漢或曾到當地。

【15:10】貴陽市衛生健康局公布，今日發現1宗疑似新型冠狀病毒病例，患者本月12日從武漢返回貴陽，今日凌晨，患者樣本經檢測對新型冠狀病毒呈陽性，患者已接受隔離治療。省疾控中心已將患者樣本送交中國疾控中心覆核，待國家衛健委專家組進一步確認。

【12:10】廣西壯族自治區衛健委公布，北海市本月19日發現1宗疑似新型冠狀病毒肺炎病例，1名來自武漢的遊客出現發燒等症狀，患者已在定點醫院隔離治療，病情穩定，患者的同行者及密切接觸者已接受醫學觀察。患者的檢驗結果正按確認程序覆核。

武漢15醫務人員確診

【09:05】武漢新型冠狀病毒疫情持續，武漢市再增加1宗死亡病例，死亡病例增至4宗，並有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒個案，上海亦增加1宗確診個案。

武漢市衛健委今（21日）公布多1宗死亡病例，該名89歲男死者本月13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院，19日晚上11時39分搶救無效死亡。患者患有高血壓、糖尿病及冠心病。武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒個案，另有1人為疑似個案。16名患者中，1人危重，其餘患者病情穩定，均已接受隔離治療。

上海亦增加1宗確診病例，為當地第2宗確診病例。患者是35歲男性，他於本月8日晚前往武漢，11日返回上海後出現發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，16日在診所就診後，被送入院隔離治療，對新型冠狀病毒測試結果呈陽性。目前患者體溫正常，生命體徵平穩，他的密切接觸者正接受醫學觀察。另外，上海疑似病例增至4宗。

四川成都市衛健委今日公布，成都市昨日（20日）有1宗由武漢輸入的疑似病例，患者因反覆發燒到醫院就診，正接受隔離治療，經檢測，患者樣本對新型冠狀病毒呈陽性，患者樣本已送中國疾控中心覆核。

青島市衛健委公布，青島昨日發現1宗疑似新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該患者病情穩定，正接受隔離治療。

國家衛健委︰新型冠狀病毒肺炎納入法定傳染病乙類管理

國家衛健委今日凌晨在官方微信公布，根據《傳染病防治法》的相關規定，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，各級政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可依法對病人及密切接觸者採取隔離治療及醫學觀察等一系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒肺炎疫情傳播。

此外，廣東省政府昨日開會，強調將全面監測篩查加強防控，防止醫護人員受感染，並將加強管理農貿市場，取締違法售賣野生動物的行為，嚴防疫情在社區傳播以及病例輸入廣東。

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