【武漢肺炎】習近平：把人民生命安全身體健康放首位　遏疫情蔓延　李克強：加快查明源頭 (19:56)

習近平稱，目前正值春節期間，人民大範圍密集流動，做好疫情防控十分緊要，各級黨委和政府及有關部門要把人民生命安全和身體健康放首位，制訂周密方案，採取切實有效措施，遏制疫情蔓延勢頭。習近平並說要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。

國務院總理李克強亦作出批示，各相關部門和地方要全力以赴、做好防控工作，落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施，加快查明病毒源頭和感染、傳播等機制；做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，防止疫情擴散蔓延。

新華社報道稱，根據習近平指示和李克強要求，國務院聯防聯控機制今日召開電視電話會議，全面部署疫情防控工作。國家衛健委並成立新型冠狀病毒肺炎應對處置工作領導小組，指導各地應對疫情。

外交部發言人耿爽今在例行記者會上回應疫情，稱中方積極處置疫情，制訂嚴密的防控方案，全力救治患者。被問及中方會採取何種措施防止疫情擴散，耿爽說目前武漢地方政府已採取出境人員管控措施。

耿爽亦稱，中方及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織及港澳台地區通報疫情信息，第一時間向世衛分享新型冠狀病毒的基因序列信息，亦高度重視其他國家對相關病例的通報，保持密切溝通，加強合作，全力應對。

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