【武漢肺炎】國家衛健委：須問發燒病人武漢旅遊史　北京大興區健委：中西醫並重治療 (16:54)

【12:14】武漢新型冠狀病毒疫情持續，新京報引述知情人士稱，國家衛健委已向全國醫療機構發出新型冠狀病毒診療防控指南，醫院接獲發燒病人求診時，必須詢問過去兩周內是否有武漢的旅遊史。

新京報指出，根據國家衛健委最新的防控要求，醫療機構對於因不明原因引致發燒、咳嗽等症狀的病例，須詢問患者發病前14日內的旅行史，了解病人近期有沒有前往相關肺炎疫情發生的地區，或接觸過的哺乳動物、囓齒動物、禽類等，尤其是野生動物，以及與其類似病例的密切接觸史。

新華社報道，國家衛健委研判認為，目前疫情仍「可防可控」，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍要嚴密監控。國家衛健委將於春節期間加強值班值守，密切關注疫情防控形勢的發展變化，指導各地落實防控措施。

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