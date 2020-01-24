【武漢肺炎】深圳新增8宗確診病例　內地至今晚6時錄217宗 (21:50)

【21:50】廣東衛健委晚上表示，廣東省新增的新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例中，新增病例最多是深圳，共有8宗。另外，珠海新增3宗確診病例，湛江、惠州各1例。

【21:25】北京市衛健委表示，該市兩名男子分別於1月7日和9日到過武漢短暫逗留，其後分別於同月13日和14日出現發燒和呼吸道症狀。另一名老年女患者，從武漢到北京探親，1月13日出現發燒和呼吸道症狀。3人今日確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，現於定點醫院接受隔離治療，其中2人病情平穩，1人病情危重。

【20:23】國家衛健委確認上海市首宗輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者是56歲女子，戶籍為武漢市。她1月12日由武漢到上海後，因發燒、乏力等症狀，同月15日在上海市一間發燒門診就診後，入院隔離治療。今日經國家衛健委疫情應對處置領導小組專家評估確認，該宗病例為新型冠狀病毒感染肺炎確診病例。現時患者體溫正常，其兩名在上海的密切接觸者正在醫學觀察。

【20:09】新華社報道，截至今日下午6時，內地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224宗，其中確診病例有217宗（武漢市198宗，北京市5宗，廣東省14宗）；疑似病例7宗（四川省2宗，雲南省1宗，上海市2宗，廣西壯族自治區1宗，山東省1宗）。

其他國家通報確診病例方面，日本有1宗，泰國2宗，韓國1宗。

【13:10】世界衛生組織（WHO）表示，中國已向世衛報告合共139宗新冠狀病毒確診個案，包括武漢136宗、深圳市2宗、北京大興區1宗。世衛又表示，已向各國提供有關如何識別感染新型冠狀病毒患者的方法，並就如何照顧他們及預防病毒傳播提出建議。

【10:30】浙江省衛健委今早10時06分通報，上周五（17日）以來，溫州、舟山、台州、杭州陸續發現5名來自武漢並出現發燒和呼吸道症狀患者，他們目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，有關的密切接觸者正接受醫學觀察。

【07:58】武漢市衛健委凌晨2時42分通報，上周六（18日）新增59宗病例、本周日（19日）新增77宗病例，即兩日新增136宗病例，累積至198宗相關個案，25人出院，3人死亡。新病例患者包括66男、70女，年齡介乎25至89歲，全部人均在18日前發病，其中33人屬於重症、2人情況危殆、1人於18日死亡。

另一方面，深圳和北京分別首次確診感染新型冠狀病毒個案，涉及的3名患者曾到訪武漢。廣東省衛健委凌晨公布，現居深圳的66歲男患者，曾於2019年12月29日前往武漢探親，2020年1月3日出現發燒、乏力等症狀，翌日返深圳後就診，11日轉至深圳市定點醫院隔離治療，昨日經國家衛健委評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。現時患者病情穩定，廣東省正追蹤其密切接觸者。

北京市大興區衛健委凌晨透過微博通報，該區確診兩宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，兩名發燒患者曾到武漢旅行，他們現於定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。大興區衛健委表示，已為患者的密切接觸者展開醫學觀察，目前無發燒等異常情況。

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