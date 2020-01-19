【武漢肺炎】武漢專家預計病例或繼續增加　市政府：減春節大型公眾活動 (13:20)

黃朝林表示，武漢市高度重視患者救治工作，將集中患者、資源、專家和收治，將確認感染肺炎的患者全部送往武漢市定點醫院；聯合醫療救治專家組會採取輪班制，24小時在醫院當值；截止17日，已有19名患者治癒出院，他相信感染肺炎的患者總體是可以醫治。

武漢市疾病預防控制中心主任、主任醫師李剛表示，透過患者的臨牀表現、密切接觸者的醫學觀察報告，以及前期相關流行病學調查結果，目前綜合判斷，初步認為新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除可能出現有限度人傳人，但持續人傳人的風險較低，相信現階段疫情仍然受控。

李剛續說，隨著各項防控措施的實施與落實，相信疫情是「可防可控」。他指出，感染新型冠狀病毒的人多數為輕症；累計追蹤到的763名密切接觸者中，有681人已解除醫學觀察，其餘的人暫未發現有相關病例。

農曆春節和元宵節將至，武漢市人民政府副市長陳邂馨表示，當地將採取多項防範疫情擴散的措施，包括對密切接觸者實施分類監測管理、加強離境旅客體溫檢測工作、要求發燒旅客進行登記、繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，以及會按照「非必須，不舉辦」原則，減少春節期間的大型公眾活動等。

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