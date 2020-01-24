昂山素姬社交帳戶誤以不雅用語稱呼習近平　facebook致歉︰已修正技術問題 (10:42)

相關報道︰中緬同意構建命運共同體 簽29項協議 習近平結束訪問

習近平昨日展開在緬甸的第二日訪問行程，與昂山素姬舉行正式會談，中緬共簽署29項協議。昂山素姬於其facebook專頁以緬甸語發表一份有關今次訪問的聲明，惟被翻譯成英文時，習近平卻被翻譯成「糞坑（Shithole）」，並且多次出現。

昂山素姬的facebook帖文昨日以英語譯文宣布，「中國國家主席糞坑先生於下午4時抵達」，習近平被多次稱為「糞坑先生（Mr Shithole）」。緬甸當地的《伊洛瓦底》（Irrawaddy）新聞網站的頭條也出現了「招待糞坑主席的晚宴（Dinner honors president shithole）」等。

facebook為出現翻譯失誤致歉，稱已經解決facebook從緬甸語翻譯成英語時導致錯誤的技術性問題。發言人表示，「這根本不應該發生，我們正採取措施，確保不會再度發生同類事情。我們為所造成的冒犯誠摯道歉」。

目前不清楚不雅稱謂的翻譯錯誤持續多久。路透社報道，Google的翻譯功能並沒有出現同樣錯誤。而facebook過去將緬甸語翻譯成英文時也曾出現問題。

2018年，一個呼籲殺害羅興亞穆斯林的facebook帖文在翻譯成英語時，被誤譯成「我在緬甸不應該有彩虹」（I shouldn't have a rainbow in Myanmar），facebook當時也未能有效阻止針對羅興亞人以及充滿仇恨和暴力的緬甸語帖文。

（路透社／法新社／美國之音）

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