中緬發表聯合聲明　習近平籲加強一帶一路合作 (16:52)

聲明表示，中緬同意加強共建「一帶一路」合作，推動中緬經濟走廊轉入實質建設階段，推進皎漂經濟特區、中緬邊境經濟合作區、仰光新城三端支撐和公路鐵路、電力能源等互聯互通骨架建設。

中方支持緬甸走符合自身國情的發展道路，支持緬甸在國際舞台維護正當權益和國家尊嚴。緬甸則重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。

聲明並表示，中方支持緬甸在應對人道主義狀況、推進若開邦和平、穩定和發展上的努力，願為緬甸持續改善若開邦避亂民眾遣返安置提供幫助。習近平亦邀請緬甸總統溫敏在雙方方便的時候訪問中國。

習近平與昂山素姬會談時稱，當前中緬都進入國家發展的新階段，要落實兩國下階段交流合作的系統規劃和部署，推動中緬關係邁上新台階。中方歡迎緬方擴大對華出口，支持中國企業加大對緬投資，加強金融合作。

昂山素姬表示，緬中關係的重要特點是相互尊重、理解、支持，對於有些國家以人權、民族、宗教問題為借口粗暴干涉別國內政，緬甸決不接受，希望中方繼續在國際場合為推進緬甸國內和平進程發揮建設性作用。

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