2020年2月2日「愛你愛你好意頭」　內地多區民政局「為愛加班」辦結婚手續 (21:21)

2020年2月2日被網友稱為「愛你愛你對稱日」（20200202，普通話諧音順讀或倒着讀都是「愛你愛你」），當日恰逢農曆正月初九，寓意「長長久久」。不少新人希望能在這天辦結婚手續討個「好意頭」，然而今年的2月2日恰逢周日，民政局不上班。近日，有關「對稱日」民政局是否上班引發內地網友廣泛關注，多個地區的民政局都表示會在當日「為愛加班」，北京市民政局今日（17日）亦發出公告，表示2020年2月2日將開放辦理結婚登記。