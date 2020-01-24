2020年2月2日「愛你愛你好意頭」　內地多區民政局「為愛加班」辦結婚手續 (21:21)

2020年2月2日被網友稱為「愛你愛你對稱日」（20200202，普通話諧音順讀或倒着讀都是「愛你愛你」），當日恰逢農曆正月初九，寓意「長長久久」。不少新人希望能在這天辦結婚手續討個「好意頭」，然而今年的2月2日恰逢周日，民政局不上班。近日，有關「對稱日」民政局是否上班引發內地網友廣泛關注，多個地區的民政局都表示會在當日「為愛加班」，北京市民政局今日（17日）亦發出公告，表示2020年2月2日將開放辦理結婚登記。
在不少網友呼籲下，不少地區民政局都表示會在2月2日星期日加班為公眾辦理結婚登記。北京市民政局今日的公告稱，經市政府批准，全市婚姻登記機關將開放預約辦理2020年2月2日結婚登記的服務。
北京市民政局將自2020年1月19日凌晨零時至2月1日下午3時開放婚姻登記預約，當事人可通過北京市民政局官網、「北京社會建設和民政」微信公眾號、「北京婚姻登記」微信公眾號、「婚智通」微信小程序、微信城市服務、支付寶城市服務、北京通APP等途徑預約辦理。
目前已經表態2月2日「為愛加班」、破例讓市民辦理登記結婚的城市最少包括西安、成都、武漢、鄭州、福州、九江、深圳、南昌、杭州、眉山、青島、濰坊等。
（新京報）
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