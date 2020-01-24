赴廣州客機有人稱失款　中途停泰華客不滿被搜身　肯尼亞航空：應泰警要求不存歧視 (11:36)

中國駐泰國大使館在官方網站通報事件，涉事航班為KQ886，機上有207名乘客，其中119名乘客為中國籍，88名為非中國籍。使館稱當日接到中國公民求助電話，高度重視，立即聯絡泰國機場管理局、警方和航空公司了解情況。使館要求泰方尊重及保護中國乘客的合法權益，不能有任何歧視待遇，同時建議乘客配合泰方正常調查。

曼谷警方其後在一名中國乘客腰間發現一捆紮着的2000美元現鈔，將該乘客及同行6人帶走作進一步調查。失主指認該筆現金屬自己所有，惟沒有證據確認該筆現金屬於他，警方最終決定釋放7名中國乘客，事主事後在泰國警察局報失。連同5名因情緒激動而被機長拒絕登機的中國乘客，12名滯留乘客同晚被安排乘另一班機前往廣州。

肯尼亞航空公司在官方微博發文回應事件，表示是泰國警方要求所有乘客接受搜身檢查，該公司從未歧視任何乘客或對他們有不當行為。

（中國駐泰國大使館/肯尼亞航空官方微博）

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