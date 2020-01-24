赴廣州客機有人稱失款　中途停泰華客不滿被搜身　肯尼亞航空：應泰警要求不存歧視 (11:36)

肯尼亞航空周二（14日）一班由肯尼亞內羅畢飛往中國廣州的航班，因機上一名烏干達籍乘客報稱遺失隨身攜帶的2萬美元，機長懷疑有人偷竊，航班中途停泰國曼谷時報警處理，曼谷蘇凡納布米機場警察與安檢部門人員要求所有乘客下機接受搜身檢查。及後有報道稱「中國公民在曼谷機場遭野蠻搜身」，中國駐泰國大使館及肯尼亞航空公司周四（16日）分別回應事件。
中國駐泰國大使館在官方網站通報事件，涉事航班為KQ886，機上有207名乘客，其中119名乘客為中國籍，88名為非中國籍。使館稱當日接到中國公民求助電話，高度重視，立即聯絡泰國機場管理局、警方和航空公司了解情況。使館要求泰方尊重及保護中國乘客的合法權益，不能有任何歧視待遇，同時建議乘客配合泰方正常調查。
曼谷警方其後在一名中國乘客腰間發現一捆紮着的2000美元現鈔，將該乘客及同行6人帶走作進一步調查。失主指認該筆現金屬自己所有，惟沒有證據確認該筆現金屬於他，警方最終決定釋放7名中國乘客，事主事後在泰國警察局報失。連同5名因情緒激動而被機長拒絕登機的中國乘客，12名滯留乘客同晚被安排乘另一班機前往廣州。
肯尼亞航空公司在官方微博發文回應事件，表示是泰國警方要求所有乘客接受搜身檢查，該公司從未歧視任何乘客或對他們有不當行為。
（中國駐泰國大使館/肯尼亞航空官方微博）
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