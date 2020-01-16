北京故宮餐廳被批太商業化　取消一席6688元年夜飯 (17:41)

故宮角樓餐廳周日表示，會在春節期間推出年夜飯，每席10人收費6688元，每增加一位加收680元，每席最多12人。推出時間為大除夕至正月15日。故宮年夜飯經傳媒報道後，上了微博熱搜榜，很快便預訂一空。有人認為能在故宮吃年夜飯是不錯的體驗，且價格在北京不算太貴，因為普通婚宴一席起碼要5000元。不過有網民認為故宮過於商業化，也有人批評價格太貴，「一頓飯吃了貧困戶一年的收入」。

《新京報》報道，近日多名顧客表示，收到故宮角樓餐廳通知，所有已預訂的6688元年夜飯全部取消，並退還2000元訂金。據風視頻提供的通話紀錄顯示，故宮角樓餐廳工作人員表示年夜飯確實取消。目前在一個點評軟件上，該餐廳顯示暫停營業。故宮及餐廳都沒有交代取消年夜飯的原因。

故宮角樓餐廳位於故宮博物院的出口神武門外，日間供應各種簡餐。2019年3月，故宮角樓餐廳曾因供應火鍋引發爭議，儘管官方後來解釋該火鍋是使用電磁鍋而非炭火鍋，但火鍋供應仍然被叫停。

（新浪網/揚子晚報/中央社）

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