【武漢肺炎】台灣提升武漢市旅遊疫情建議至第二級 (16:02)

台灣疾管署表示，因泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場的確診病例，研判武漢當地雖不排除存在有限人傳人風險，然而感染源尚未釐清，疾管署宣布提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，計劃前往武漢及鄰近區域的民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多的公共場所，以及接觸野生和禽畜類動物，並要做好個人防護措施。疾管署昨（15日）已發出第一級疫情建議；該署設3級旅遊疫情建議，依次為注意、警示及警告，若發出第三級警告，即建議民衆避免所有非必要的旅遊。

由於農曆春節假期將至，預計將有80萬名中國旅客赴泰國度假，泰國衛生當局昨表示，已開始加強監控抵達機場的旅客。美國疾病控制與預防中心昨亦就武漢疫情發出第一級注意（watch）建議，敦促前往武漢地區的公民避免接觸動物、動物市場和禽畜產品。

（台灣疾管署網站/路透社）

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