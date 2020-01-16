央視名主持趙忠祥病逝　首名進白宮採訪美總統中國記者 (14:55)

趙忠祥之子趙方今日透過微博，發布父親病逝的消息。他稱，父親2019年底身體不適，檢查發現患上癌症，已經擴散，「為了不影響家人的心情，父親一直樂觀積極地配合治療。住院期間，母親一直陪伴在身邊，直到父親安詳離去」。

趙忠祥1942年1月16日生於河北省邢台市寧晉縣，1959年進入中央電視台前身的北京電視台擔任播音員，成為中國第一名男播音員。在央視工作40多年中，趙忠祥先後參與過新聞、專題和綜藝等各類節目的播音和主持等工作。

趙忠祥1979年隨鄧小平訪美期間採訪美國總統卡特，成為首名進入白宮採訪美國總統的中國記者。1984年起，他先後主持過10多屆央視春節晚會，以及國慶45周年、50周年，還有香港、澳門回歸等大型晚會，創下多項主持紀錄。除了主持，1980年趙忠祥應邀為中國首部環保類節目《動物世界》配音解說，至今已為《動物世界》和《人與自然》共配音解說2500多集。2000年後，趙忠祥逐漸淡出熒幕。2019年10月30日，他獲評為「70年70人·傑出演播藝術家」。

不過趙忠祥退休後曾被爆出包養情婦、性騷擾、給違法產品作廣告代言、高價賣字畫等諸多醜聞。

（中新社/新浪網/網易）

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