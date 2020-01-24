【中美角力】新華社：簽署貿易協議非一勞永逸　人民日報：經貿合作須把握互利共贏 (09:45)

文章指出，第一階段協議的簽署是中美雙方從大局出發，朝着解決經貿分歧的正確方向邁出的重要一步，不僅為妥善處理後續問題奠定良好基礎，也為推動兩國經貿關係重回正軌、促進世界經濟的穩定與發展注入正能量，有利於中美及全世界；事實證明，合作是中美兩國唯一正確的選擇，相向而行才是問題解決之道。「只要秉持平等和相互尊重的原則，堅持對話協商，辦法總比困難多。」

《人民日報》今日的評論文章〈朝着解決問題的方向前進了一步〉指出，近兩年來，中美經貿關係走過一段極不尋常的路，但今次達成協議，事實亦說明，互利共贏是中美經貿合作必須把握的主流，雙方始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難。「遵守協議的約定，有利於中美兩國擴大貿易合作，特別是有利於兩國資源優化配置、經濟結構調整，為中美兩國企業和全球投資者創造更加穩定的預期。」

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