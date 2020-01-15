蔡英文：大陸須面對現實尊重台灣　台「已是獨立國家」 (14:15)

BBC記者John Sudworth問及，為何台灣選民如此關注兩岸議題，蔡英文稱，過去3年多大陸不斷加強對台威脅，派軍艦軍機繞台，「還有香港發生的事，民眾真正意識到危機確實存在，而且變得愈來愈嚴重」。她又認為，台灣利益已無法透過空談來滿足，而是需要面對現實，這對年輕族群尤其重要。她說：「我們有成功的民主制度，良好經濟，我們值得中國的尊重。」

對於她的立場被批評為挑釁大陸，蔡英文稱她已經展現克制，「3年多來台灣不斷告訴大陸，維持現狀為我方政策，這已是對大陸展現很大善意」。她亦稱，任何時候都無法排除戰爭的可能性，最重要是做好準備，加強自衛能力，「入侵台灣，大陸將付出龐大代價」。

大陸國台辦今早舉行例行記者會，對於蔡英文提出「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動的關鍵，發言人馬曉光稱，體現一個中國原則的「九二共識」是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎，撼山易，撼「九二共識」難。

對於蔡英文稱這次選舉彰顯台灣人拒絕「一國兩制」，馬曉光稱，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的借口，並稱「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。馬曉光亦說，民進黨領導人在選舉中蓄意栽贓抹黑大陸，煽動對大陸的敵意，謀取政治私利，損害台灣同胞的發展機遇和利益福祉。

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