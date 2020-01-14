布拉格與台北締姊妹市　遭上海解除友城關係 (23:58)

台北以「台灣台北市」之名與布拉格締結為姊妹市。柯文哲事後表示，布拉格可以自己選擇與世界各個城市結為姊妹市，「我想北京也應該讓布拉格有選擇的權利」。賀瑞普指出，與台北締結姊妹市關係對雙方都最為有利，因雙方「擁有共同民主價值，而且尊重基本人權和文化自由」。

布拉格2016年與北京締結為姊妹市，但賀瑞普2018年11月當選布拉格市長後，因不接受協議中的「一中條款」，於去年10月解除姊妹市關係。台北與布拉格結為姊妹城市後，上海市今日宣布，立即解除與布拉格的友城關係，抗議布拉格「公然挑戰一個中國原則」。目前布拉格在中國大陸的友好城市只餘廣州。

對於上海的做法，陸委會強調中華民國是主權國家，台灣的城市與國際間締結姊妹市，是正常、健康的國際城市交流和權利，也是民眾的期待，中共無權置喙。陸委會又呼籲北京當局不要在國際間以「一中原則」限縮台灣生存空間，應務實共同面對兩岸關係新局。

（中央社/法廣網）

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