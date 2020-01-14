【武漢肺炎】內地專家︰新型冠狀病毒整體疫情可控 (17:45)

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中國疾控中心副主任馮子健表示，目前應用於臨牀檢測的核酸檢測試劑已初步完成，而抗體檢測、血清學檢測試劑，正在研發過程中。他指出，基本指向、鎖定疫情爆發源於華南海鮮批發市場，目前正加緊追查病毒來源。

國家醫療專家組專家王廣發表示，整體疫情可控，大部分病人病情相對輕，而個別病人病情較重，認為每年肺炎均有嚴重患者情況相若，形容為「客觀規律」。

武漢衛健委原本公布有59宗病例，其後改為41宗，6人已出院。武漢不明原因病毒肺炎醫療診斷組專家胡克解釋，利用病原學診斷覆核臨牀診斷結果後，排除其他不相關病例，包括對支原體、衣原體、腺病毒及微生物感染呈陽性反應。

胡克又指出，若病人病情穩定，即持續幾日至一星期退燒，肺部影像有明顯好轉，沒有內臟器官功能障礙，呼吸平穩，意識清醒，飲食正常，以及病原學診斷呈陰性，即符合出院原則。

世衛駐華代表高力（Gauden Galea）在訪問中表示，目前未有明確病毒人傳人的證據，但並非最終結論，仍需進一步研究。

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