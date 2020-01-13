深圳國企年終述職會豪飲16萬元茅台　董事長遭免職 (22:14)

深圳市紀委監委表示，1月4日，光明區建設發展集團在龍華區一間五星級酒店舉辦年終述職會，會後把會場變成宴會廳，80多名與會人員大吃大喝，並在酒店留宿。暗訪組發現，光明建發集團共安排了11桌每桌5000元的中式宴會套餐，當中不乏名貴海鮮菜餚。為避人耳目，所有白酒都在宴會廳角落一間隱蔽的房間倒好後再端上桌。當晚所用白酒並非普通的500毫升裝茅台，而是市價約8000元的1.3升裝茅台酒。暗訪組發現，房間內擺放了5個空酒箱，按一箱4瓶統計，這些茅台酒總價約16萬元。

此外，主辦方還為與會人員安排住宿，一共訂了58間大牀房、26間雙人房、5間高級套房。這些房間一晚價格900多元至3000多元不等。暗訪組亦發現，光明建發集團在該酒店的各種活動費用，未直接支付給酒店，而是由一家旅行社代為支付，為的是方便走帳，旅行社可以開出其他名目的發票。

深圳市紀委監委指出，光明建發集團一次年終述職會如此奢侈，既違反中央八項規定精神，還違反財務制度，企圖利用旅行社作幌子，在應對檢查和審計上擺出「障眼法」。

深圳市光明區委宣傳部官方微博今日通報事件最新進展，稱經研究，決定免去張某深圳市光明區建設發展集團有限公司董事長等職務，對相關責任人一查到底，後續調查結果將及時通報。

（新浪網/新京報）

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