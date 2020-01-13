網民恐嚇「牠還有兩個可以被砍」　小燈泡媽媽王婉諭報警 (19:23)

【19:23】其中一名涉及不當發文的60歲王姓女網民下午在台北市議員羅智強陪同下到派出所。她受訪時表示，自己是與網友聊天，一時情緒激動回應發文，完全沒想要傷害任何人，對於這次不當行為傷害到王婉諭，她表示鄭重道歉。

該女網民隨後透過羅智強辦公室發布新聞稿表示，她的發言傷害到王婉諭和全天下所有父母對孩子的關愛，她自己也是母親，對王婉諭表達由衷的歉意。

警方其後把王姓女網民按涉嫌恐嚇危害安全罪，把資料移送法院檢察署。

【14:43】2016年3月台灣發生震驚社會的女童「小燈泡」劉依潔當街被斬首命案，兇徒最終以成年人故意殺兒童等罪名，被判處無期徒刑、褫奪公權終身。

王婉諭昨（12日）召開記者會表示，上周六深夜許多朋友私訊一張留言截圖到她的facebook專頁，內容使用非常不堪的字眼，甚至揚言「牠還有兩個可以被砍」。針對網民的恐嚇言論，王婉諭今早在律師陪同下，到台北市警察局內湖分局西湖派出所報案。她表示，今日報案主要是針對兩名明顯留下不當言論的網民，警方將依涉嫌恐嚇危害安全罪嫌辦理。律師程立全說，除了該兩名網民，包括按讚網友也不排除提告，因為不了解其意圖，基於保護未成年子女觀點，希望這些人能出面說明。

王婉諭其後受訪表示，這些惡意言論在3年多前「小燈泡」事件發生後至今，都沒有停止過，但隨着她成為公眾人物後，這些言論讓她更覺不安全和害怕，擔心自己小孩的安全。她說，走上成為公眾人物這條路，自己很清楚要面對外界的檢視，但這些檢視和監督，應針對她未來在立法院的表現，而不是這種對社會安全沒有幫助的言論。

她指出，言論自由固然要捍衛，但不應無限上綱，身為一個媽媽且曾發生過如此悲劇，她不想姑息這種惡意言論，持續讓很多家長和自己擔心、害怕，希望透過法律途徑讓大家知道要為自己的言論負責。她說，「小燈泡」事件後，全家好長一段時間不敢走出家門，現在這些不當言論挑起當時的恐懼。

（中央社/中時電子報）

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