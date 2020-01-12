【台灣大選】蔡英文連任總統　外媒︰北京施壓行動引發反彈 (19:19)

美國有線新聞網絡以〈台灣總統成功連任後感謝選民〉為題，報道稱，蔡英文贏得超過57%的選票，她感謝全體選民將民主價值實踐，又形容蔡英文的勝利是「復出」，因民進黨在2018年九合一選舉大敗，蔡也曾因此辭去民進黨主席。報道又稱，蔡英文在發表講話時，也提及台灣主權問題，蔡表示台灣願意與大陸合作，但大陸必須尊重台灣選民的聲音。

美國《紐約時報》以〈打擊北京 台灣再度選出蔡英文擔任總統〉為題報道，指出面對北京加強行動控制台灣，蔡英文誓言維護台灣主權。台灣選民藉由讓蔡英文連任，嚴厲指摘中國大陸崛起的專制主義，顯示北京施壓台灣的行動已引發反彈。

《華盛頓郵報》以〈台灣總統壓倒性擊敗親北京對手成功連任〉為題報道，指出台灣選民表達了與中國保持距離的渴望，並拒絕活在香港式的「一國兩制」，又稱蔡英文的勝利反映台灣選民對大陸的不滿。

英國《衛報》報道，2018年九合一選舉民進黨大敗，這次選舉逆轉劣勢，原因在於逐漸改善的經濟、對手的錯誤決策，以及香港反修例運動，讓台灣年輕人意識到讓北京統治可能面臨的境況。

日本放送協會（NHK）報道，蔡英文在總統選舉中打敗對手，成功繼續第二個任期，稱台灣與大陸的關係是今次選舉的決定性因素，蔡英文藉香港示威宣稱北京的「一國兩制」原則失敗。

新加坡《聯合早報》報道指出，蔡英文和民進黨從一年前潰不成軍，到今屆大選強勢逆襲成功可再執政4年，料當前冰封的兩岸局勢會持續僵滯，而普遍分析認為，兩岸將仍舊零互動，雙方關係不會出現積極的改善。

（綜合報道）

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