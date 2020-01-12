【台灣大選】人民日報：兩岸關係發展格局不會因一場選舉改變 (15:18)

大陸外交部發言人耿爽稱，無論台灣島內局勢怎樣變化，世上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變。大陸堅持一個中國原則、反對「台獨」、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識亦不會改變。

《人民日報》亦發表評論文章稱，「兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變」，大陸完全有能力遏制「台獨」分裂活動，有信心保持台海形勢整體穩定，推進統一進程。文中亦指出，美國和西方一些反華勢力公然介入選舉，特別是美國推出一系列涉台法案，縱容民進黨對抗大陸；同時，民進黨為了撈取選舉利益，在香港修例風波中興風作浪，指鹿為馬、顛倒是非，在島內製造恐怖效應。

文中又批評國民黨依然擺脫不了「內鬥內行、外鬥外行」的痼疾，從選舉一開始就內部爭議不斷，讓支持者為之心寒。

新華社評論文章則稱，民進黨勝出大選有多種因素，包括藍營內耗自損、西方政治勢力公然介入；而美國不斷大打「台灣牌」，蔡英文當局積極配合，挾洋自重，借香港局勢煽風點火，誤導台灣民眾，也反映這場選舉很大程度上受到外部暗黑力量操控。

該文章亦表示，蔡英文連任無疑令希望台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展的人深感憂慮，但一時之逆流不過是歷史浪潮下的泡沫；兩岸實力對比日益懸殊，大陸牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權。文章又警告蔡英文和民進黨，不要因一時僥倖而任性妄為，頑固抱持幻想只會加速墜入幻滅。

（人民日報/新華網/中國外交部網站）

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