【台灣大選】蔡英文晤AIT處長　稱台美升級為全球合作伙伴 (15:45)

台灣總統蔡英文昨（11日）於大選中創紀錄取得817萬票，順利連任。她今早（12日）接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑，她說台美之間已從雙邊伙伴關係，升級為「全球合作伙伴」，未來會加強在全球議題的合作。蔡英文亦接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，表示希望跟日本在經貿、文化、體育等領域有更多交流合作，相信台日關係可更上一層樓。
蔡英文今早首個公開行程，是於總統府接見酈英傑。酈英傑祝賀蔡英文獲勝，讚揚台灣選民參與神聖民主過程，為自己的選擇發聲，亦指出這次選舉反映美台是同一個民主社群的一分子，由共同價值觀緊密聯繫。
蔡英文表示，過去3年多台美在安全經濟、共享價值等領域不斷深化合作，下個階段將持續深化台美合作關係；安全方面會透過合作持續加強自我防衛能力；經濟方面，期盼強化台美產業鏈整合，持續深化經貿往來。
蔡英文亦接見大橋光夫。大橋光夫表示，蔡英文在忙碌行程中與他會晤，是台灣非常重視日本關係的最佳明證，他認為民進黨在立委選舉也獲過半數席次，為蔡英文第二任期打下強心針，他相信蔡英文能夠推動施政理念，帶領台灣向前發展。
蔡英文則稱，過去3年多來台灣對兩岸關係秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定，未來會持續堅持這個立場，並跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域繁榮發展。
（中央社）
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