【武漢肺炎】中國與世衛分享武漢肺炎基因圖譜　武漢再有4人出院 (20:21)

截止目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41例，有6人已康復出院，7人嚴重留院中，一人死亡，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

另外，累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察46人，尚在接受醫學觀察717人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

【15:48】因應武漢新型冠狀病毒疫情，台灣行政院副院長陳其邁日前要求衛生福利部疾病管制署派員前往中國訪查，以掌握更多資訊。台灣疾管署長周志浩今日（12日）表示，大陸昨日（11日）傍晚同意接待台灣訪查團，將派兩名專家前往。

台疾管署上周一（6日）致函大陸國家衛生健康委員會，請求大陸根據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家到武漢地區了解疫情。疾管署昨午收到大陸以電話回覆，同意接待台灣專家訪查團。周志浩指出，兩名專家最快這一兩天出發。

【14:45】武漢爆發病毒性肺炎，新華社昨日（11日）報道，國家衛生健康委員會了解到病毒性肺炎疫情受到各界廣泛關注，為維護全球衛生安全，中國將與世界衛生組織（WHO）分享武漢有關病例中檢測到的新型冠狀病毒基因序列信息。

世界衛生組織今日（12日）透過Twitter公布，已經收到中國有關武漢新型冠狀病毒的基因圖譜，希望中國當局能夠盡快將之公開發布。

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