【台灣大選】時代力量黃國昌無緣連任　「小燈泡」母親當選立委 (12:16)

時代力量昨晚召開記者會，黃國昌對於無法續留國會，表示不要為他惋惜，選舉結果對時代力量來說是很好的轉型契機，「我會持續支持時代力量，成為實力最堅強有力的後盾」，又說2月1日後會稍微休息沉澱，比較重要的是找下個工作。被問到會否參選下屆台北市長，黃國昌說，現時問他2022年會不會選台北市長，「是個超級大的問號」。

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「小燈泡」的母親王婉諭昨日宣布當選不分區立委，希望日後改善社會「安全網」，並推動兒童人權、改善教育環境、友善育兒政策等。王婉諭提到早前時代力量問她是否願意接受不分區提名時，她非常猶豫，其後獲丈夫鼓勵支持，認為如果可以為台灣做些事、為社會多發聲，何不嘗試看看。

台灣2016年3月發生震驚社會的女童「小燈泡」劉依潔當街被斬首命案，兇徒最終以成年人故意殺兒童等罪名，被判處無期徒刑、褫奪公權終身。王婉諭昨日說，「小燈泡」離世造成的傷害，她一輩子都不會忘記，「我會用溫柔而堅定的力量，把小燈泡的光帶進國會，讓台灣發光」。

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