【台灣大選】拜登祝賀蔡英文連任　蓬佩奧：台灣再次展現民主力量 (10:22)

拜登表示，恭喜蔡英文及台灣人再次當選，台灣會因自由、開放而變得更強大，他呼籲美國推動與台灣及其他理念相近民主政體的關係。蓬佩奧表示，台灣透過選舉再次展現強大的民主制度力量，並感謝蔡英文在發展與美國牢固的合作伙伴關係所發揮的領導能力。

美國國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）在Twitter轉發蓬佩奧的聲明，指出台灣自由、公平的選舉，就是以實際行動呈現出來的民主。

白宮祝賀台灣選出新總統

白宮評論立委選舉結果時，原本表示祝賀台灣選出新的「政府領袖」（chief executive），後來改用「總統」（president）。

美國國家安全會議一名不願透露姓名的資深官員回覆中央社查詢，對於台灣2300萬人再次順利完成自由選舉，選出新的「政府領袖」與「立法機關」予以祝賀，形容台灣是美國重要的合作伙伴，亦是自由開放印太地區領袖。

中央社報道，該官員其後要求將「政府領袖」改稱「總統」；「立法機關」改稱「立法院」。中央社表示，美國政府多年來在台灣總統選舉後發表賀辭，一向使用「總統」這個頭銜。

（Twitter／中央社）

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