【台灣大選】林泉忠：「香港因素」是蔡英文勝選關鍵 (22:54)

林泉忠解釋，香港局勢令台灣人產生對一國兩制的恐懼感，提高台灣人保存兩代的自由、人權、民主等核心價值的意識，去年香港反修例風波發生後，蔡英文各方面民調都領先韓國瑜。他又指出，香港民主派前所未見地明顯支持民進黨，近來政界人物、新任區議員、抗爭者都有用不同方法，希望台灣能選出維護到台灣政治自主的領導人。

他認為香港因素不止影響今次大選，亦會長期影響台灣政治走向，包括之後的選舉，除非香港局勢能軟着陸，恢復以前高度自治的狀態，以及北京在雙普選問題上妥協。對於蔡英文未來會如何利用香港議題，林泉忠說，蔡英文過去不是太積極支持香港民主運動，台灣雖然今次收留了不少香港抗爭者，但蔡對香港抗爭者要求台灣訂立新法保障他們並不積極。不過，反修例風波令香港因素橫空飛來為其拉票，相信蔡英文之後會思考如何利用香港因素。

林泉忠指出，香港抗爭者、民主陣營在區選大勝，在台灣敢向北京說不的蔡英文亦大勝，兩地民主運動會互相鼓勵。但對北京而言，台港兩個選舉結果都令其十分頭痛，對台對港政策成效會受質疑，他預料稍後北京政府對台工作會議將檢討政策是否需要調整，台灣與香港的聯動會受到高度重視。

台學者料蔡英文不會再高調助港抗爭者

在香港出生、赴台灣定居18年的台灣國立政治大學公共行政學系教授兼系主任蘇偉業表示，今屆選舉整體投票率比上屆高很多，相信與近日有宣傳說年輕人不投票，韓國瑜就會當選有關。他認為，香港因素雖然存在，對於留意香港反修例風暴的台灣年輕人而言重要，但不敢說是蔡英文勝選的最關鍵因素。

他呼籲「香港不要自high」，他認為蔡英文的民調自去年6月開始領先，與韓國瑜失言、治理高雄市表現差、國民黨內訌、採取親中策略等亦有關係。

蘇偉業說，每次台灣大選都是對一國兩制的表態，今次亦然，但至於蔡英文大勝是否代表台灣人不接受一國兩制，他認為視乎如何詮釋結果，指出今次藍營得票亦有增加。

他又認為，蔡英文未來不會多用香港牌，不會高調幫助香港抗爭者，因為政策上不敢得罪大陸，除非有美國因素在背後。

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