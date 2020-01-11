【台灣大選】民進黨奪過半數立委議席　再度完全執政 (23:58)

國民黨則獲38席立委；台灣民眾黨獲5席，成為台灣第三大黨；時代力量也獲3席。

反觀上屆有3立委席位的親民黨，今屆在「政黨票」中僅獲518,921票、得票率約3.6%，未達不分區立委席位的最低門檻，加上所有區域立委候選人均落敗，未能在今屆立院取得任何議席。

【19:42】2020年台灣大選今日（11日）投票結束，點票工作由下午4時開始。今次大選除了正副總統，還會選出113席立法委員，當中綠營能否保持立法院控制權備受關注。據東森新聞報道，民進黨及國民黨各有多人自行宣布當選，現時民進黨贏得62個立委議席，國民黨暫得38席，親民黨暫得6席。

由台北市長柯文哲創立並擔任主席的台灣民眾黨，暫時所得「政黨票」突破10%，跨越政黨票最低門檻，躍升成為台灣第三大黨。

另外，台北市第3選區中山、北松山區備受矚目的「雙帥對決」，國民黨蔣萬安暫以58,859票領先民進黨候選人吳怡農的53,135票，雙方相差5724票。

總計113席的立法委員，由73席區域立委、6席原住民立委及34席不分區立委組成；當中不分區立委是根據「政黨票」的比例來分配，政黨票得票比率逾5%的政黨，可按比例及候選人名單順序，分配34席的不分區立委席位。

（東森新聞/聯合新聞網）

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