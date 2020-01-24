【台灣大選】藉「香港牌」谷底反彈連任　蔡英文：相信香港朋友會感高興【附歷屆總統得票】 (22:25)

蔡英文晚上近10時向支持者發表勝利演說，表示今次勝利，相信全世界的民主國家、香港朋友，都會為台灣的集體決定感到高興。她逐一感謝民進黨要員如賴清德、陳菊及蘇貞昌等，又多謝台灣人民的勇氣與堅持，稱台灣這塊自由土地、民主堡壘「蔡英文守住了」。

較早前，蔡英文在國際記者會上表示，今次的選舉結果顯示，台灣人民希望國際社會看到台灣對民主的堅持、國家身分的認同，強調台灣是國際社會的伙伴、不可或缺的一員，希望台灣有平等機會參與國際事務。

她又說，台灣對兩岸關係、和平穩定的承諾維持不變，但強調兩岸都有責任維持台灣和平穩定。她指出，「和平、對等、民主、對話」是維持兩岸和平的關鍵、兩岸人民拉近距離的唯一途徑，稱「和平」代表大陸要放棄對台灣的威脅，「對等」即大陸與台灣互不否認彼此存在的事實，「民主」代表台灣前途由2300萬台灣人決定，「對話」即大陸與台灣能「坐下來」談未來關係的發展。

蔡英文強調，民主的台灣不會屈服於威脅。她重申，她與民進黨保證不會因今次選舉勝利而忘記反省，承認過去4年有不足，未來4年會把做得不夠、不好的地方做得更好。

台灣歷屆總統選舉當選人得票：

2020年 蔡英文 8,170,231

2016年 蔡英文 6,894,744

2012年 馬英九 6,891,139

2008年 馬英九 7,659,014

2004年 陳水扁 6,471,970

2000年 陳水扁 4,977,697

1996年 李登輝 5,813,699

資料來源：中央選舉委員會

關於蔡英文：

現年63歲的蔡英文是屏東縣人，但生於台北，家境富裕，因家族企業需要律師而選讀國立台灣大學法律系，畢業後分別在美國康乃爾大學法學院和英國倫敦政治經濟學院，取得法學碩士和博士學位，並曾擔任國立政治大學法律系教授。

蔡英文於1985年起擔任台灣對外貿易談判顧問，其後又出任行政院大陸委員會諮詢委員等。至2000年，出任陸委會首任主委，任內完成小三通。

蔡英文2004年加入民進黨，其後當選立法委員，2006年出任行政院副院長。2008年，蔡英文任民進黨主席，惟2010年競選新北市長、2012年競選總統失敗後辭職，2014年再次出任黨主席。

2018年九合一選舉民進黨大敗，蔡英文民望低迷並再次辭任黨主席，但香港去年爆發反修例風波，令她得以借勢反擊，在今次大選大打香港牌、年輕人牌，支持率由谷底反彈，終成功連任。

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