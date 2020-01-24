【台灣大選】蔡英文得票57.1%當選　稱「和平對等民主對話」是兩岸和平關鍵【短片】 (23:44)

【23:44】大陸國台辦發言人馬曉光晚間透過書面新聞稿回應蔡英文連任，重申大陸對台方針是一貫的，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，以及一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，反對任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑。他稱，兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展。

【22:46】中央選舉委員會公布今屆投票率達74.9%。最終得票分佈方面，蔡英文以8,170,231票（57.1%）當選；韓國瑜得票5,522,119（38.6%），宋楚瑜得票608,590（4.2%）。

【21:37】中央選舉委員會公布蔡英文最新得票814萬。

【21:12】蔡英文在競選總部外舉行國際記者會，先感謝選民，稱不論選民投票給誰，都是民主價值的實現；又說在第二個任期內，會在過去4年的基礎上加倍努力，並加強「國家安全的作為」、鞏固台灣主權。蔡英文又指出，「和平、對等、民主、對話」是維持兩岸和平的關鍵、兩岸人民拉近距離的唯一途徑，強調民主的台灣不會屈服於威脅。中央選舉委員會公布她最新得票805萬。

【20:47】韓國瑜在競選總部外向支持者講話，承認落敗，稱已致電對手蔡英文，祝賀她獲台灣人民授權於未來4年繼續擔任台灣總統。他表示，自己不夠努力，辜負了支持者，寄語蔡英文未來4年執政時，要一心一意為台灣人民帶來幸福快樂、安居樂業的好日子，讓台灣更美好。

韓國瑜又稱，他下周一（13日）將繼續回到高雄市政府上班，在農曆新年前做好治安等工作。他最後向支持者表示，要一起為台灣、為中華民國加油，之後聯同台上的家人和工作人員一起鞠躬，再次感謝支持者。韓國瑜發言期間，他與女兒韓冰、多名工作人員都落淚。

【20:43】根據中央選舉委員會公布的最新得票，蔡英文得票790萬，已超越2002年以765.9萬票當選總統的馬英九，成為台灣史上得票率最高的總統候選人。

【20:12】東森新聞報道，蔡英文暫時得票712萬票，已超過上屆得票689萬。韓國瑜暫得475萬票。

【19:50】東森新聞報道，蔡英文暫得票618萬，迫近上屆得票689萬。韓國瑜暫得409萬票，落後逾200萬票。

【19:20】東森新聞報道，蔡英文得票衝破500萬；韓國瑜暫得348萬票，比蔡英文落後逾150萬票。

【19:00】東森新聞報道，蔡英文目前得票457萬，韓國瑜暫得317萬票，宋楚瑜暫得40萬票。

【18:50】韓國瑜抵達競選總部，現場聚集的支持者眼見韓的得票大幅落後，不禁憂心落淚。蔡英文競選總部的支持者則情緒高漲，不斷搖旗吶喊。

【18:42】東森新聞報道，蔡英文得票衝破400萬，韓國瑜暫得280萬票。

【18:20】東森新聞報道，蔡英文得票突破370萬，比目前得約260萬票的韓國瑜多逾110萬票。宋楚瑜暫得票約30萬。蔡英文預計晚上7時抵達競選總部，晚上8時將與副總統候選人賴清德一起召開記者會，之後發表公開談話。

【17:51】據東森新聞報道，蔡英文得票已突破310萬，較主要對手韓國瑜多逾100萬票。

【17:25】根據東森報道的票數，蔡英文已獲過200萬票，暫獲240萬票，遠遠拋離獲約167萬票的韓國瑜，宋楚瑜獲約20萬票。

【16:46】點票工作進行了45分鐘，根據東森新聞報道的票數，蔡英文已獲過百萬票，目前得106萬票，韓國瑜得票近74萬票，宋楚瑜獲得近10萬票。

【16:15】民進黨候選人蔡英文暫時得票13萬多，國民黨候選人韓國瑜暫得票8萬多，親民黨候選人宋楚瑜暫得票1萬多。

【16:00】結束投票，全台票站隨即關門，開始點票工作。

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