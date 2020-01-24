【台灣大選】大選引出通緝犯束手就擒　全台49宗選舉違規　13人撕毁選票 (17:12)

【17:12】台灣警政署截至下午4時的最新統計資料顯示，全台共有49宗選舉違規個案，涉及47人。

統計資料顯示，其中有13人撕毁選票，17人攜帶手機或攝影器材進入投票站、4人將選票帶出票站外、1人因展示選票而違反選罷法被移送法辦、1人扣起藏匿選票，另有5人在投票日作出競選、助選或罷免行為。另外，有8宗個案包括走錯票站致妨害公務、與投票者腳踩到選票而損毁選票等，涉及6人。

警政署表示，上述案件是否違反選舉罷免法等相關規定，以各縣市地方選務機關認定為準。

【16:27】根據台灣法例，選民若故意撕毁選票，即屬違法，可被罰款5000至5萬元新台幣（約1300至1.3萬港元）。今日（11日）投票期間最少3人因撕毁選票被捕，其中在台中及台南，分別有一名七旬老翁和一名女子，因「蓋錯對象」而撕毁選票，希望領取另一張新選票，票站人員發現後通知警方拘捕兩人。在高雄則有一名男子酒後前往票站投票，因醉酒失控被勸阻，「一氣之下」撕毁總統選票被捕。

在台中豐原區，一名男子投票期間，現場投票須知海報掉落，海報黏膠沾到選票，男子撕開時意外撕破選票。票站人員認為海報掉落與男子無關，他亦無意撕毁選票，加上選票破損輕微、仍屬有效票，故認為男子不屬違法。

【15:30】台灣大選上午8時開始投票，全台各地票站湧現人潮，在高雄市，一名通緝犯現身投票，當場被捕。他聲稱不知自己被通緝。

警方上午在高雄市楠梓區莒光國小票站外，拘捕46歲龔姓盜竊案通緝犯。高雄市左營分局表示，龔姓男子因盜竊案，於2016年被通緝，四海派出所專案組警員一直追查其行蹤。警方得悉他將會返鄉投票，因此在上午8時開始投票前，早已到楠梓區莒光國小的票站外守候。

約8時，警員發現龔姓男子現身，為免打草驚蛇按兵不動，直至他投完票後，即上前表明身分，並告知他正被通緝，當即將其拘捕。

龔姓男子被捕時表現詫異，稱長年在外地工作，並不知道自己被通緝。警方將他押解到橋頭地檢署調查。

（聯合報／自由時報）

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