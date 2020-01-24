【台灣大選】選民平均排隊15分鐘　投票日不能接受捐款　蔡英文贈品「無人問津」 (12:30)

在紹興北街的投開票站，見不到排隊的選民，幾乎是一進去就可以投票。選民蕭女士不透露票投給哪位候選人，她說是為捍衛民主而投票。

昨日（10日）蔡英文競選總部前的馬路封了3條行車線以布置會場，今早多間傳媒的記者前來霸位採訪。下午4時投票結束後，蔡英文的支持者會前往競選總部等候點票結果，無論輸贏，蔡英文晚上也會與支持者見面。其競選總部外放有一排流動公廁，以備等候開票民眾的不時之需。中央選舉委員會稱，爭取今晚10時前完成所有點票工作。

從今日零時起，所有與選舉有關的宣傳活動都不能進行，連捐錢也不行。在蔡英文競選總部內陳列了不少「英粉」，都是捐款後的小禮物，但現在是「無人問津」。綠營義工表示，今日不接受捐錢，一來是有規定，二來主要是米粉內附有蔡英文3號的投票號碼，一旦拆開，可能也有宣傳之嫌。

中選會也提醒民眾，公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法都規定，投票日當天不得從事競選或助選活動。投票日零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可被罰款新台幣50萬元（約13萬港元）至500萬元（約130萬元）。

明報記者劉利台灣報道

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