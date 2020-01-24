【台灣大選】蔡英文籲選民踴躍投票　韓國瑜抵票站現場一度混亂　宋楚瑜︰選舉平靜展現民主風範【短片】 (10:35)

蔡英文今早9時許到戶籍地永和的秀朗國小投票，她呼籲選民行使權利踴躍投票，希望選舉順利舉行。早上7時許，已有數百選民排隊投票。蔡英文與民眾一起在票站外排隊，並與隊伍前的民眾閒話家常。她投票後接受傳媒訪問。

蔡英文說，今天是投票日，天氣非常好，希望所有公民都能出來投票，令台灣民主更強大，也希望今天整個的投票過程非常順利。對於傳媒追問她「對選情樂觀嗎？」、「對自己有信心嗎？」蔡英文笑而不語。

另一邊廂，韓國瑜上午8時在女兒韓冰陪同下，抵達設在林園區普願寺的票站，與選民一起排隊投票。韓國瑜抵達票站時，被現場守候的記者包圍，秩序一度混亂。

韓國瑜偕女兒一起排隊，為免影響到其他民眾，面對一擁而上的記者時，韓國瑜拱手說︰「謝謝！謝謝大家！」其隨從亦勸喻記者回到採訪區。為免引起太大騷動，與父親戶籍不同的韓冰先行回到車上等候，離隊時亦遭到傳媒包圍，韓冰未發一語。

韓國瑜完成投票後，一度進入普願寺2樓休息，隨後與現場記者協調採訪，惟當警方準備好維持秩序後，韓國瑜一行人卻從旁快速上車離去。面對記者問到「現在心情如何？」，韓國瑜並無回應。

今早近10時，親民黨總統候選人宋楚瑜在立委李鴻鈞陪同下，到淡水竿蓁活動中心投票，與現場民眾一起排隊，並打招呼。他完成投票對傳媒表示，他非常高興，台灣在選舉時這麼平靜而且理性，展現出民主風範，，讓全世界都羨慕。他說，全世界看到台灣人用理性的投票表達聲音，用腳走出台灣未來前途，他感到作為一個台灣人的驕傲。

宋楚瑜過去的戶籍在林口，今次首次到淡水投票，宋楚瑜透露遷戶口的原因，是因為大家都知道「水」是什麼，就是「萬水」，言語中流露出對妻子陳萬水的思念之情。

（自由時報／聯合報／中央社）

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