【台灣大選】1931萬選民可投票選總統　目標今晚10時完成點票 (08:40)

今日（1月11日）是台灣大選日，舉行第15屆總統副總統選舉及第10屆立法委員選舉，約1931萬選民有資格投票，中央選舉委員會（中選會）稱目標是晚上10時完成點票。
．台灣大選選什麼？
選舉正、副總統以及113席立法委員，分別為73席區域（直轄市、縣市）立委、6席原住民立委及34席不分區立委。
．總統候選人
台灣總統副總統大選競選組合，依號碼順序為：
1號 親民黨宋楚瑜、余湘（宋余配）
2號 國民黨韓國瑜、張善政（韓張配）
3號 民進黨蔡英文、賴清德（蔡賴配）
．每名選民有幾多票？
每名選民手上有3張選票，分別為總統與副總統票，選舉區域立委或原住民立委的候選人票，以及選舉不分區立委的政黨票。政黨票得票比率逾5%的，可按比例及候選人名單順序，分配34席的不分區立委席位。
．立法院政黨議席分佈
立法院現時有民進黨立委佔68席、國民黨立委佔35席、時代力量立委3席、親民黨立委3席、無黨籍立委3席、無黨團結聯盟立委1席。
．投票時間
上午8時至下午4時
．何時有投票結果？
投票截止後，預計數小時左右有結果，中選會目標晚上10時完成點票。
．選民人數及票站
總統副總統及不分區立委選民人數約1931萬，區域立委選民人數約1880萬。投票站總計17,232個，較2018年九合一選舉時增加1346個票站。
．投票注意事項︰
*禁止攜帶手機及其他攝影器材進入票站，不可拍照。
*禁止亮票，故意撕毁選票或攜出選票。
*禁止攜帶宣傳品投票，以及禁止穿戴選舉相關文字、圖像的服飾或物品。
*蓋票章上的紅墨水若未乾，折疊選票時墨水容易花掉，變成廢票。
總統候選人基本資料
1. 宋楚瑜
政黨：親民黨
年齡：77
學歷：美國喬治城大學政治學博士
重要公職：親民黨主席、台灣省長，第5度參加總統選舉，分別是4次選總統、1次選副總統
2. 韓國瑜
政黨：國民黨
年齡：62
學歷：台灣東吳大學英文系文學士、政治大學東亞研究所法學碩士